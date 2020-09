Il Governatore della Campania, De Luca, sarebbe indagato per l’assunzione di quattro autisti

Un’indagine per falso e truffa nei confronti del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, come riportato da quotidiano Repubblica, che mette in prima pagina la notizia questa mattina. Una notizia che rischia di influenzare le prossime regionale del 20-21 settembre, dove De Luca è in netto vantaggio sul candidato del centrodestra, Caldoro, stando agli ultimi sondaggi elettorali effettuati.

Secondo quanto riferito, al centro dell’indagine ci sarebbe l’assunzione di quattro vigili di Salerno, che sono diventati i suoi autisti di fiducia, facendoli passare come addetti alla segreteria.

L’inizio dell’indagine sarebbe avvenuto nel 2017, con un incidente stradale che ha fatto partire l’inchiesta. Alti gli stipendi degli autisti, oltre 4.600 euro al mese.