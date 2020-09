Marina Berlusconi positiva al coronavirus

Anche Marina Berlusconi è risultata positiva al coronavirus, dopo i casi di Silvio Berlusconi e dei figli Luigi e Barbara. Il tampone era stato effettutao nel weekend, dopo alcuni risultati negativi ai test. Marina Berlusconi è presidente di Mondadori e starebbe continuando il suo lavoro in smart working.

Nelle ultime ore aveva chiesto “rispetto e discrezione” per la questione legata al padre, unendosi alle richieste di Barbara Berlusconi, per quanto riguarda alla “caccia all’untore”. Ora si procederà al test anche per il marito ed i due figli di Marina Berlusconi.