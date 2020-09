Migliore lavasciuga 2020: opinioni e guida all’acquisto

Con l’avvento delle asciugatrici casalinghe qualche anno fa, il mercato è diventato denso di offerte di nuovi prodotti, con alcune aziende che si sono specializzate in macchine in grado di fare una sintesi tra una lavatrice ed un’asciugatrice, offrendo un prodotto unico. Questo fa risparmiare spazio e soldi agli utenti che acquistano una lavasciuga, mentre chi ha maggiore budget e uno spazio notevole può comunque optare per la soluzione lavatrice+asciugatrice.

In questa guida verranno recensiti le migliori lavasciuga per il 2020, che sono attualmente in commercio, con le differenze che li contraddistinguono.

Migliore lavasciuga del 2020

Ecco la lista dei migliori modelli di lavasciuga per il 2020.

Samsung WD10N645R2W

Hoover WDXOA 6106AH-01

Candy Bianca BWD 596PH3

AEG L7WBG861 914605126

Indesit XWDA 751280X

Samsung WD10N645R2W

Questo modello di lavasciuga proposto da Samsung ha alcune caratteristiche da top di gamma, mantenendo comunque un prezzo nella media dei concorrenti.

Non è inferiore ai concorrenti sul numero di giri al minuto, 1400, ma anche sul risparmio energetico risulta essere uno dei migliori modelli, con la classe energetica A++, rispetto ad altri modelli di classe A o B, che alla lunga comportano un consumo maggiore.

Ottima anche la capacità di carico, con 10 kg per la fase di lavaggio e 6 kg per la fase di asciugatura.

Presente il programma lavaggio+asciugatura da meno di un’ora, ottimo per i lavaggi veloci. Il programma dedicato è il “wash + dry 59“

PRO Classe energetica A++

Carico 10 kg / 6 kg CONTRO

IN OFFERTA Samsung WD10N645R2W/ET lavasciuga Caricamento frontale Libera installazione Bianco A Classe energetica: a

Caricamento: frontale

Giri di centrifuga: 1400 giri/min

Profondità: 60 cm

Capacità di carico: 10 kg

Hoover WDXOA 6106AH-01

Questa lavasciuga è una delle più acquistate dell’anno, per le sue prestazioni da top di gamma, con 1600 giri/minuto ed un prezzo che risulta accessibile per questo fascia di prodotto. La capacità di carico è di 10 kg per il lavaggio e di 6 kg per l’asciugatura.

Possibile il collegamento NFC, che consente di collegare la lavasciuga all’app dedicata sullo smartphone, per aggiungere delle funzionalità a disposizione direttametne via mobile. Si deve scaricare l’app Hoover Wizard, per poter accedere ai programmi intelligenti per il lavaggio.

Presente la modalità ritardata, fino a 24 ore, per poter programmare il lavaggio ad un orario preciso. La classe energetica è A.

PRO Carico 10 kg / 6 kg

App dedicata

Modalità vapore CONTRO Classe energetica A

Hoover WDXOA 6106AH-01 Lavasciuga, 10/6 kg, 1600 rpm, NFC, Bianco Connettività NFC

Trattamento a vapore

Partenza ritardata (fino a 24h)

Certificazione woolmark

Dimensioni (l x a x p): 60 x 85 x 54 cm

Candy Bianca BWD 596PH3

Questa lavasciuga Candy ha delle dimensioni più ridotte alle altre della sua concorrenza, con una profondità di 54 centimetri, mentre gli altri prodotti spesso superano i 60 centimetri. Per chi è alla ricerca di una lavasciuga compatta per problemi di spazio, la lavasciuga di Candy potrebbe essere la soluzione.

Presente l’app simply-fi, per poter accedere a numerose funzionalità e poter scegliere e personalizzare i programmi di lavaggio. Possibile pianificare il lavaggio ritardato, fino a 24 ore.

Il numero di giri al minuto è di 1500, leggermente superiore alla media, ma con una classe energetica A, quindi con un potenziale risparmio inferiore ai modelli più ecologici.

Possibile attivare la modalità vapore, che consente successivamente uno stiraggio degli indumenti più facile.

PRO App dedicata

Profondità inferiore alla media

Modalità vapore CONTRO Classe energetica A

Candy Bianca BWD 596PH3/5-S Lavasciuga 9+6 kg, 1500 giri/min, AAA [Classe di efficienza energetica A] Funzione zoom: lava ogni tipo di tessuto con ogni programma in soli 59 minuti, garantendo sempre i risultati migliori

Interfaccia smart ring: un vero e proprio computer attraverso cui è possibile scegliere tra numerosissime combinazioni per trovare il lavaggio e asciugatura più adatto alle tue esigenze. 8 programmi predefiniti e 4 opzioni per avere i programmi di lavaggio e asciugatura più utilizzati sempre a portata di mano

Talking Bianca: dialoga con la tua lavasciuga, tramite l'app Candy simply-Fi. Bianca risponderà alle tue domande offrendoti consigli di lavaggio per differenti capi e tessuti, Quando sei fuori casa, fai partire il lavaggio con uno specifico programma e Bianca ti avviserà quando sarà completato.

App simply-fi: accedi a numerose funzioni, anche da remote; navigando nella sezione programmi puoi scegliere quello più adatto alle tue necessità, personalizzalo fino ad ottenere centinaia di combinazioni di programmi

Questo prodotto viene testato prima di essere imballato e commercializzato quindi può presentare residui d'acqua

AEG L7WBG861

AEG è uno dei marchi leader del settore, questa lavasciuga offre delle potenzialità e qualità dei materiali da top di gamma, unite al risparmio energetico migliore nel settore, che può portare ad un risparmio annuo considerevole.

La capacità del lavaggio è nella media, anche se leggermente inferiore ad altri modelli recensiti, con 8 kg per il lavaggio e 6 kg per l’asciugatura.

Presente la tecnologia “ProSense“, che regola l’energia del lavaggio e la sua durata a seconda del carico che viene fornito. Si riesce a risparmiare energia e relativi consumi anche con un lavaggio di poca entità e veloce.

PRO Classe energetica A+++

Tecnologia ProSense

Modalità vapore CONTRO Carico lavaggio di 8 kg

IN OFFERTA AEG L7WBG861 914605126 Lavasciuga a Carica Frontale, 8 Kg, 51 dB, A+++, Bianco Tecnologia dualsense : movimenti del cesto, durata e temperatura di lavaggio e asciugatura sono automaticamente impostate in base al tipo di tessuto, dalla seta delicata al capo tecnico

Tecnologia prosense : regola automaticamente i tempi di lavaggio e asciugatura a seconda delle dimensioni del carico

Programma nonstop 1kg in 1h: questa lavasciuga impiega circa 1 ora per lavare e asciugare piccoli carichi

Modalità wash dry: scegli un ciclo completo di lavaggio e asciugatura, di modo che gli indumenti vengano puliti in una sola volta

Programma vapore: potrai ridurre notevolmente le pieghe sui tuoi capi e rinfrescarli

Indesit XWDA 751280X

La lavasciuga Indesit in questione è una delle più vendute ed apprezzate su Amazon dagli utenti, anche grazie al prezzo competitivo, che al momento della recensione si trova a meno di 450 euro.

Presente la garanzia sul motore Inverter per 10 anni, che mette al riparo da eventuali rotture, con conseguente problematica economica per il riparo.

La capacità (7 kg lavaggio e 5 kg asciugatura) è leggermente inferiore alle altre lavasciuga prese in considerazione, che si abbina però ad un prezzo più competitivo. Consigliata per le coppie che non hanno esigenze di una capacità di lavaggio alta.

PRO Prezzo

Garanzia motore Inverter CONTRO Capacità ridotta

IN OFFERTA Indesit XWDA 751280X WKKK IT, Lavasciuga 7kg 5kg, 15 Programmni, A, 1200 Giri/Min, Bianco Push & Wash+Dry: con la sola pressione di un tasto la lavasciuga si accende, seleziona e avvia un programma di lavaggio e asciugatura, per i capi in cotone e sintetici

Motore Inverter: assicura un'elevata efficienza energetica incrementando le funzioni di lavaggio e riduce le vibrazioni garantendo maggiore sileziosità

Motore Inverter garantito 10 anni

Programmi: Push&Wash and Dry, Scuri, Rapido, Lana, Cotone, Cotone con prelavaggio, Sintetici, Antiodore, Delicati, Lavasciuga 45', Lavasciuga Rapido, Lavasciuga Sintetici, Solo Asciugatura, Scarico e Centrifuga

Opzioni: Asciugatura, Antimacchia, Candeggina

Lavasciuga più popolari

Come scegliere la lavasciuga?

Capacità di carico

Una delle principali caratteristiche di una lavasciuga, come anche nelle lavatrici ed asciugatrici, è la capacità di carico. Questo fattore può essere diverso a seconda del numero di persone che compongono il nucleo familiare.

Una coppia avrà bisogno di meno capacità di carico, potendo risparmiare andando su una lavasciuga con minore capacità in chilogrammi, mentre una famiglia da oltre quattro persone dovrà andare su una capacità maggiore.

Il prezzo varia a seconda della capacità di carico, modelli più economici hanno una capacità di carico inferiore solitamente.

I modelli di fascia media hanno una capacità di lavaggio che va da 8 kg a 10 kg, mentre la capacità di asciugatura è intorno ai 6 kg. I modelli più economici possono scendere sotto questa media.

Dimensioni

Per chi ha spazi ridotti le dimensioni di una lavasciuga sono importanti, con degli standard che rendono tutti i modelli simili, con alcuni marchi che hanno dei prodotti di dimensioni leggermente inferiori.

Le dimensioni standard sono 60 x 85 x 65 cm, quindi i modelli che scendono sotto i 60 centimetri per quanto riguarda la profondità possono essere considerati “compatti”.

Risparmio Energetico

Con lo sviluppo di nuove tecnologie, sono usciti diversi modelli che hanno ridotto notevolmente i consumi di energia elettrica per ogni lavaggio. Questo vuol dire che investire su una classe energetica migliore potrà portare ad un risparmio annuo considerevole rispetto ad un modello più dispendioso.

Sull’etichetta si possono trovare tutte le informazioni sulla classe energetica e sul consumo per ogni lavaggio a pieno carico, per poter capire il reale consumo della lavasciuga.

Funzioni speciali ed app dedicata

Grazie alla tecnologia NFC alcuni modelli hanno iniziato ad interfacciarsi con gli smartphone, per poter associare il dispositivo mobile all’elettrodomestico ed accedere a funzionalità aggiuntive.

Con l’app dedicata si possono personalizzare i programmi ed accedere ad una lista dedicata per personalizzare i lavaggi. Inoltre ci sono le funzionalità di check per lo stato della lavasciuga ed i rapporti sui consumi per ogni lavaggio. Non tutti i modelli sono dotati di app dedicata.

Lavasciuga: i prezzi

I prezzi delle lavasciuga in commercio possono variare a seconda delle caratteristiche richieste, dal numero dei giri al minuti, alla classe energetica, alla capacità di carico. Il prezzo medio attualmente è sui 500-600 euro, grazie anche alle offerte che si trovano, mentre di listino la fascia media è sugli 800 euro.

Si può abbassare questo prezzo andando su una lavasciuga più economica, si riescono a trovare anche sui 400-450 euro in offerta.

Domande frequenti – Lavasciuga (FAQ)