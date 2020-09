Scuola, oggi riprendono le lezioni a Bolzano ed altre città

Oggi partirà l’anno scolastico in alcune città, con la Provincia Autonoma di Bolzano che ha deciso di anticipare l’inizio delle lezioni di una settimana, con quasi 100 mila studenti che si recheranno negli istituti scolastici dopo sei mesi dalla chiusura.

La data fissata dal ministero è stata fissata al 14 settembre, mentre l’Alto Adige anticiperà l’anno scolastico, con 92 mila alunni che torneranno in classe.

In Friuli si tornerà in classe il 16 settembre, in Sardegna il 22 settembre, mentre Puglia, Calabria, Basilicata ed Abruzzo partiranno il 24 settembre, a causa delle elezioni regionali, fissate per il 20-21 settembre. A queste Regioni si potrebbe unire la Campania.

In classe da oggi anche gli alunni di Vo’ Euganeo, in provincia di Padova, una delle città simbolo per il periodo Covid-19, una delle prime zone rosse.