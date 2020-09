Spread Btp-Bund oggi 7 settembre: apertura in rialzo a 155 punti base

Lo spread di oggi ha aperto in rialzo rispetto ai valori della scorsa settimana, anche se in linea con l’andamento della giornata di venerdì, quando c’era stato un rialzo fino a 155 punti base. Il rendimento dei titoli di Stato italiani è in salita all’1,09%, ai massimi da alcune settimane, con qualche punto base guadagnato nelle ultime ore.

Spread Europei

Spread Valore VAR Rendimento Italia 155,1 1,39% 1,098 Austria 16,8 3,85% -0,288 Belgio 26,8 13,51% -0,183 Finlandia 23,4 1,79% -0,138 Francia 30,5 16,67% -0,148 Grecia 158 -1,10% 1,127 Irlanda 35,3 0,00% -0,1 Lituania 68 -19,29% 0,283 Malta 90,6 0,00% 0,44 Paesi Bassi 11,4 7,26% -0,339 Portogallo 84,3 1,96% 0,39 Slovacchia 20,6 -24,14% -0,25 Slovenia 42,2 -158,33% -0,031 Spagna 82,4 5,70% 0,371

Lo spread della Grecia è vicino a quello dell’Italia, con 158 punti base ed un rendimento pari all’1,12%. I rendimenti di Austria, Belgio, Francia, Irlanda e Paesi Bassi rimangono negativi, con lo spread vicino allo zero.