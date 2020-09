Beirut, oggi il premier Conte in visita ufficiale

Il premier Conte è atterrato a Beirut, in Libano, per la sua prima visita ufficiale dopo l’esplosione delle scorse settimane. Qui incontrerà i leader politici locali, per fare il punto sull’operazione di aiuto “Emergenza Cedri”, oltre a visitare l’ospedale da campo italiano realizzato nella zona dell’esplosione.

“L’Italia è vicina al Libano, un popolo amico, una nazione al centro dei nostri pensieri, soprattutto in seguito ad una strage che ha devastato la città”, ha dichiarato Conte, sottolineando il rapido intervento dell’Italia. “Domani passeremo davanti all’opedale che abbiamo realizzato, messo a disposizione per rinforzare il sistema sanitario”, ha concluso il premier.