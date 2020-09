Berlusconi, Zangrillo: “Quadro in costante miglioramento”

Arrivato l’aggiornamento quotidiano sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, dato dal suo medico Alberto Zangrillo alla stampa. L’ex premier è risultato positivo al coronavirus nei giorni scorsi, ricoverato subito al San Raffaele per accertamenti, con la diagnosi di una polmonite bilaterale.

Oggi Zangrillo ha comunicato un “quadro clinico in miglioramento” per Berlusconi, che continua ad essere curato con l’antivirale Remdesivir, utilizzato anche in alcuni pazienti da Covid-19 nei mesi scorsi negli ospedali italiani. Nei giorni scorsi anche altri componenti della famiglia Berlusconi erano risultati positivi, con ultima la figlia Marina, che ha chiesto riserbo per la situazione.