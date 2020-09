Cesare Battisti: “Inizio lo sciopero della fame”

Come reso noto dalla lettera consegnata dal suo legale, Cesare Battisti ha iniziato lo sciopero della fame: “Mi trovo costretto a ricorrere allo sciopero della fame per far valere i miei diritti”, queste le parole dell’ex terrorista, arrestato lo scorso anno dopo aver passato anni in Brasile.

Secondo l’avvocato Battisti da un anno e mezzo è in isolamento diurno al carcere di Oristano, mentre secondo la condanna dovevano essere sei i mesi e dunque con fine a giugno 2019.

Battisti era stato condannato nel 2019 all’ergastolo dopo 37 anni di latitanza: “Da differenti autorità mi è stato fatto capire che non è consentito sorprendersi se alcune leggi sono sospese. Pretendere un trattamento pari a quello di un altro detenuto è una contesa continua”, queste le parole del legale. La richiesta di Battisti è il trasferimento in una Casa di Reclusione, per “facilitare le relazioni con i familiari”.