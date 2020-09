Coronavirus, bambino positivo in un asilo nido in Trentino: isolata la classe

Un bambino è risultato positivo in una scuola materna a Pergine Valsugana, in Trentino. Secondo quanto è stato riferito il bambino aveva frequentato l’asilo nido nei giorni scorsi, con altri cinque bambini che facevano parte della sua sezione e che al momento sono in quarantena in attesa del tampone.

Ne ha dato notizia il sindaco Roberto Oss Emer, che ha anche sottolineato come non ci siano altri problemi sanitari nella struttura. I protocolli anti Covid sono stati attivati per le strutture che hanno aperto in anticipo rispetto alla data nazionale del 14 settembre.