Coronavirus nel mondo oggi 8 settembre, l’India diventa il secondo Paese più contagiato

L’India è diventato il secondo Paese al mondo per numero di contagi, dopo aver superato il Brasile, con 4,2 milioni di positivi da Covid-19 dall’inizio della pandemia e 72 mila vittime. Aumento dei casi anche in America Latina, con il Peru che ha quasi 700 mila contagiati, ma con meno morti del Messico 29 mila contro 67 mila.

In Spagna si sono raggiunti i 525 mila casi di contagio da coronavirus, con 29 mila vittime. Nel Regno Unito sono 350 mila i contagiati, 328 mila in Francia e 278 mila in Italia, come da bollettino serale di ieri.