Mihajlovic, secondo tampone negativo: guarito dal Covid-19

Secondo tampone negativo per Sinisa Mihajlovic, che accerta la guarigione da coronavirus. Dalla giornata di oggi il tecnico tornerà in campo per gli allenamenti del Bologna, dopo essere risultato negativo a due tamponi, effettuati nelle ultime 48 ore. Il tecnico era risultato positivo nelle ultime settimane.

Ne ha dato comunicazione il Bologna, che ha spiegato come Mihajlovic fosse asintomatico e che da oggi tornerà alla guida degli allenamenti. Il tecnico era stato al centro delle polemiche per le sue vacanze in Sardegna, dove aveva incontrato anche Briatore e partecipato ad una partita di calcetto.

“Ho seguito le regole, non accetto le critiche”, aveva detto nei giorni scorsi, mentre la moglia aveva dichiarato: “Non giudicate, siamo tutti peccatori”.