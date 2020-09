Omicidio Colleferro, i ragazzi davanti al Gip: “Non lo abbiamo toccato, facevamo da pacieri”

Oggi si sono svolti i primi interrogatori per la morte di Willy Montiero Duarte a Colleferro, a seguito di una rissa. I quattro ragazzi hanno dato la stessa versione: “Siamo intervenuti a rissa già in corso, per fare da pacieri. Il ragazzo non lo abbiamo toccato”, queste le parole di Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia.

L’interrogatorio è durato quasi quattro ore nel carcere di Rebibbia, dove sono detenuti i quattro ragazzi, con l’accusa di omicidio preterintenzionale.

“Siamo stati chiamati da alcuni amici, ma non abbiamo preso parte alla rissa. Abbiamo provato ad intervenire per separare chi stava litigando, quando siamo andati via il ragazzo era a terra. Siamo distrutti perché è un omicidio che non abbiamo commesso”, queste le parole dei quattro ragazzi.

Ora il Gip dovrà decidere se convalidare il fermo, poi si eseguirà l’autopsia, per capire meglio la dinamica dei fatti.