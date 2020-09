Berlusconi: “Lotto contro malattia infernale”

Silvio Berlusconi è in un quadro in costante miglioramento, come ha riferito ieri il suo medico Alberto Zangrillo, che lo sta seguendo al San Raffaele, dove è ricoverato dopo essere stato trovato positivo al coronavirus.

Inoltre l’ex premier è intervenuto dall’ospedale ad un comizio in Valle d’Aosta, rilasciando alcune dichiarazioni anche sul suo stato di salute.

“Lotto per uscire da questa malattia infernale. Qui al San Raffaele hanno fatto migliaia di esami ed io sono tra i primi 5 per forza del virus. Spero di riuscire a tornare in pista”, ha dichiarato Berlusconi, che poi si è dedicato alla politica ed al Governo: “Chi non vota si merita gli incapaci, l’incertezza sul numero di votanti è grande. Ce la sto mettendo tutta per tornare a condurre la nostra battaglia per le imprese, per il lavoro e contro l’oppressione fiscale”.