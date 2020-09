Conte: “La scuola riaprirà in sicurezza il 14 settembre. Consegnate mascherine e gel”

Il premier Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni sul ritorno a scuola, prendendo anche alcune domande di giornalisti in una conferenza stampa a Palazzo Chigi, organizzata per questo pomeriggio. Confermata la partenza della scuola per il 14 settembre, nonostante alcune regioni, come Campania, Abruzzo, Calabria e Puglia, hanno già comunicato che partiranno il 24 settembre.

“L’anno scolastico partirà regolarmente il 14 settembre, anche se alcune regioni hanno deciso di posticipare. Ci saranno nuove regole, ma sarà un rientro in sicurezza”, ha dichiarato Conte, che ha anche sottolineato gli investimenti fatti nella scuola, con 7 miliardi di euro, anche per l’assunzione di nuovi docenti, che comprendono i fondi europei in arrivo ogni anno. Il Governo ha messo 2,9 miliardi, 900 milioni in più dell’anno scorso.

11 milioni di mascherine al giorno

Conte ha annunciato l’arrivo di altri 160 mila docenti in ruolo, mentre saranno 77 mila a tempo determinato. “Daremo 11 milioni di mascherine gratis ogni giorno. Gli studenti non dovranno indossare la mascherina al banco, mentre la temperatura sarà misurata dalle famiglie”, queste le parole del premier.