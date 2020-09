Coronavirus nel mondo oggi 9 settembre, superati i 900 mila morti

Sono in aumento i casi in India ed Europa, mentre i decessi globali hanno superato le 900 mila unità, con quasi 28 milioni di contagiati dall’inizio della pandemia. Negli Stati Uniti sono 6,5 milioni i casi positivi, con 194 mila morti. L’India è diventato il secondo Paese per contagi, dopo aver superato il Brasile, anche se ha meno decessi accertati di Stati Uniti e Brasile.

Aumento dei casi in America Latina, con il Peru che ha 700 mila positivi, mentre in Spagna sono 534 mila contagiati. Nel Regno Unito sono 352 mila i positivi, mentre in Francia 335 mila. In Italia ieri si è toccata quota 280 mila dopo il bollettino.