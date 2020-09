Coronavirus, si ferma il vaccino AstraZeneca-Oxford per una “reazione avversa” durante la fase 3

La notizia è arrivata quando in Italia era tarda notte: il vaccino sviluppato e prodotto da AstraZeneca-Oxford è stato sospeso per la sperimentazione durante la fase 3. Secondo quanto riferito dall’azienda ci sarebbe stata una reazione “anomala” in uno dei volontari che si erano messi a disposizione per il test del vaccino.

“Ancora non sono chiare la reazione “avversa” che è avvenuta nel corpo del volontario”, queste le parole che i media americani hanno riportato.

La fase 3 era iniziata alla fine di agosto negli Stati Uniti ed al momento stava procedendo su 62 siti nel Paese, per portare a termine la sperimentazione. Crollo in Borsa per AstraZeneca, che ha perso subito il 6% sul suo titolo azionario.

L’Italia si era assicurata delle dosi

L’Europa aveva concluso un accordo con AstraZeneca per 400 milioni di dosi, che sarebbero dovute arrivare anche in Italia. Il vaccino era stato prodotto con la collaborazione con Oxford ed era il primo candidato vaccino.