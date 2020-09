Grecia, incendio nel centro di accoglienza di Lesbo: fuga dei migranti

Un vasto incendio ha colpito il centro di accoglienza di Moria, a Lesbo, in Grecia, che sarebbe stato scaturito per cause ancora da accertare, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco. Il centro di accoglienza, che è diventato una tendopoli, accoglie oltre 12 mila migranti, superando la sua capienza di quattro volte. È il più grande campo profughi d’Europa. Nella notte il centro è stato evacuato in parte.

Inizialmente si era pensato che i roghi fossero parte di una protesta contro il lockdown imposto, ma le autorità del Paese hanno smentito questa ricostruzione. C’è da riportare una resistenza mostrata ai vigili del fuoco durante i tentativi di soccorso.

Non ci sarebbero feriti, ma molti migranti sarebbero in fuga dalla struttura. Nei giorni scorsi era stato imposto il lockdown dopo che un migrante somalo era risultato positivo al Covid-19. Finora erano 35 le persone positive, ma erano stati programmati test più ampi per le persone nel campo.