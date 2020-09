Salvini strattonato da una 20enne durante il tour elettorale a Firenze: camicia e rosario strappati

Un episodio che ha generato clamore quello che ha visto coinvolto il leader della Lega, Matteo Salvini, impegnato in campagna elettorale a Pontassieve, in provincia di Firenze. Salvini è stato strattonato da una ragazza di 20 anni originaria del Congo, definita dalla Questura successivamento in uno stato di “alterazione psico-fisica”. Al leader del Carroccio sono stati strappati la camicia ed il rosario che aveva al collo.

Per gli agenti delle forze dell’ordine che sono intervenuti non si trattata di un gesto programmato, con la ragazza che stava tornando a casa da lavoro e si sarebbe trovata intorno ai sostenitori della Lega, con Salvini che stava passando. Non ci sarebbero legami con il corteo anti-Lega che era stato organizzato da alcuni ragazzi a Pontassieve.

“Ho pena per chi mi ha aggredito, avanti a testa alta”, ha dichiarato Salvini, che ha ricevuto anche il supporto del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese: “La campagna elettorale vada avanti serena”.

“La camicia me la ricompro, ma strappare dal collo un rosario che mi ha regalato un parroco è una cosa per la quale quella persona si dovrebbe vergognare”, ha concluso Salvini.