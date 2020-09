Scuola, associazione presidi: “Difficoltà a riaprire il 14 settembre”

L’associazione dei presidi ha comunicato, con il presidente Antonello Giannelli, che ci sono ancora diversi problemi per quanto riguarda la riapertura delle scuole il prossimo 14 settembre. “Ancora non si può dire che si riapre in sicurezza, prima bisogna risolvere dei problemi. La consegna dei banchi singoli è in ritardo. Queste difficoltà devono trovare soluzione”, ha dichiarato con una nota.

Il personale scolastico è impegnato per rendere le aule a norma anti-Covid, ma ci sarebbe ancora qualche problema per il distanziamento. In questo senso altri due problemi riguardano la mancanza di aule adeguate e dei professori. “Gli enti locali non le hanno reperite ovunque, mentre i docenti vanno assunti per assicurare il servizio”, ha dichiarato il presidente dell’associazione presidi.