Coronavirus Napoli, San Gennaro, vietati assembramenti e bacio reliquie

Per la giornata dedicata a San Gennaro a Napoli, che avrà luogo il prossimo 19 settembre, ci saranno le norme anti Covid per evitare assembrenti e situazioni insicure. La celebrazione più attesa a Napoli, quella della “liquefazione del sangue” avverrà all’interno della cattedrale, con non più di 200 persone all’interno, compresi gli organizzatori. Inoltre ci sarà un maxischermo nella basilica di santa Restituta per altre 100 persone e due maxischermi nel sagrato del duomo per 300 persone.

Si cercherà di evitare assembramenti, oltre al divieto di baciare le reliquie da parte dei fedeli. La comunicazione è arrivata direttamente dal cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli.