Coronavirus nel mondo oggi 10 settembre, raggiunti i 28 milioni di contagiati

Sono 28 milioni i contagiati nel mondo da coronavirus dall’inizio della pandemia, con oltre 900 mila morti. Negli Stati Uniti sono 6 milioni e mezzo i positivi, con quasi 200 mila morti. In India aumentano i contagiati, con 4,4 milioni di positivi, mentre i morti sono meno rispetto al Brasile, che ne ha 128 mila.

Aumento dei casi anche in Spagna, con 543 mila casi positivi, mentre nel Regno Unito sono saliti a 355 mila contagiati. In Italia sono 281 mila, come comunicato dal bollettino di ieri.