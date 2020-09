Coronavirus, Trump: “Sapevo della pericolosità, ma ho minimizzato”

Il presidente Trump rivela un dettaglio sul periodo di emergenza da Covid-19, contenuto nel nuovo libro di Bob Woodward, giornalista del Watergate, che contiene giudizi critici sull’operato della sua amministrazione. Ci sono alcune dichiarazioni di ufficiali ed ex ufficiali, come l’ex capo del Pentagono, James Mattis, che lo ha definito “pericoloso” ed “inadatto”. Un libro che può mettere in imbarazzo il presidente Trump a pochi mesi dal voto per le presidenziali, dove sfiderà Joe Biden.

Per quanto riguarda il virus, ci sarebbe una rivelazione al giornalista, sul fatto che sapeva settimane prima del primo decesso quanto il coronavirus fosse pericoloso ed altamente contagioso. “Ho minimizzato per non creare il panico”, questa una delle frasi uscita dal libro e riportata dalla CNN.