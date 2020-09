F1, Sebastian Vettel ha firmato per l’Aston Martin nel 2021

Alla fine è arrivato l’annuncio di Sebastian Vettel, con il contratto con l’Aston Martin per il 2021, oggi Racing Point. Ne ha dato comunicazione la scuderia con un post sui social network. A fine anno Vettel lascerà la Ferrari, come era già stato annunciato nei mesi scorsi. Il pilota Ferrari andrà a prendere il posto di Sergio Perez ed avrà come compagno di squadra Lance Stroll.

“Sono ancora motivato, è un privilegio. Sono lieto di poter condividere questa notizia sul mio futuro. Si tratta di una nuova avventura per me in Aston Martin nel 2021. L’energia e l’impegno di Lawrence Stroll nello sport sono fonte di ispirazione”, queste le parole di Vettel.