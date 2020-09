Nasce Amazon Music HD, ora punta tutto sulla qualità di riproduzione

Amazon ha lanciato il nuovo Music HD, il servizio di streaming musicale che andrà a fare concorrenza con i leader del settore, come Apple Music e Spotify, oltre anche ad altre piattaforme come Tidal. Il punto base del nuovo servizio di Amazon sarà la qualità di riproduzione, come è stato spiegato dai dirigenti del colosso americano.

È possibile provare Amazon Music HD con 90 giorni di uso gratuito, registrandosi a questo indirizzo, per valutare l’effettiva qualità e la semplicità d’uso. L’offerta è valida fino al 19 ottobre 2020.

In seguito ci sarà da effettuare un abbonamento mensile da 14,99 euro, per poter usufruire del catalogo da 60 milioni di brani in qualità Ultra High Definition (Ultra HD).