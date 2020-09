Omicidio Willy, possibili nuovi indagati

Possibile l’iscrizione al registro degli indagati di nuove persone per la morte di Willy Monteiro Duarte, che è stato pestato la notte di domenica da alcuni ragazzi in piazza a Colleferro. Sono già stati arrestati i fratelli Gabriele e Marco Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, con quest’ultimo ai domiciliari, mentre gli altri sono in carcere. Belleggia ha dichiarato di aver visto uno dei fratelli Bianchi colpire Willy, anche per la sua collaborazione sono stati concessi gli arresti domiciliari.

L’indagine dei carabinieri va però avanti, con l’interrogatorio di altre persone che erano presenti la notte della morte di Willy. Inoltre il reato contestato, finora concorso in omicidio preterintenzionale, potrebbe diventare omicidio volontario. Questi nuovi interrogatori comprendono persone che potrebbero aver preso parte alla rissa e dunque soggetti a rischio di indagine.