Omicidio Willy, tre ragazzi restano in carcere, uno ai domiciliari

Confermata la detenzione in carcere per tre ragazzi in merito all’omicidio di Willy Monteiro Duarte a Colleferro. Un altro ragazzo è ai domiciliari. Il Gip del Tribunale di Velletri ha convalidato l’arresto dei 4 indagati, che avrebbero colpito con calci e pugni Willy fino alla morte, avvenuta sabato notte.

Rimangono in carcere Gabriele e Marco Bianchi e Mario Pincarelli, mentre Francesco Belleggia è in fermo ai domiciliari. Secondo il giudice l’aggressione è immotivata, con la sussistenza dei “futili motivi”, visto che non c’era una ragione plausibile per l’aggressione.

Willy non era parte della “situazione” che si era creata intorno a Belleggia e allo Zurma, questa la spiegazione del Gip, che cita il racconto di un testimone.

Dall’autopsia emergono traumi ovunque, a torace, addome e collo, i quali hanno portato all’arresto cardiaco. L’autopsia potrebbe aggravare la posizione dei ragazzi. I funerali si terranno nella giornata di sabato.