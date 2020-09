Vibo Valentia, arrestato l’ex parroco: sesso in auto con ragazzo di 16 anni

Un grave episodio di violenza su minore per l’ex parroco Felice La Rosa di Zungri, in provincia di Vibo Valentia. L’uomo, 44 anni, è stato arrestato con l’accusa di atti sessuali con minore. Alcuni agenti lo hanno sorpreso in auto con un bulgaro di 16 anni a fare sesso. Già in passato l’ex parroco era stato condannato per induzione alla prostituzione minorile, oltre che indagato per detenzione di materiale pedopornografico.

L’ex parroco era stato sorpreso in auto lo scorso anno, mentre l’arresto è avvenuto ora dopo le indagini delle forze dell’ordine. Tramite intercettazioni telefoniche sono state ricostruite le abitudini dell’ex religioso, che ora si trova ai domiciliari nella sua abitazione. Inoltre è accusato di aver offerto denaro a due minori per avere rapporti sessuali.

La Rosa aveva già scontato una condanna di 2 anni e quattro mesi per reati di sfruttamento della prostituzione minorile, nel 2016. Lo scorso anno era stato accusato di detenzione di materiale pedopornografico.