Confesercenti, crisi nera per negozi e strutture ricettive: 90 mila imprese fallite

Sono 90 mila le imprese fallite a causa della crisi da coronavirus, che ha prodotto enormi problemi soprattutto nel settore del turismo e dello shopping, con i centri storici non più affollati da turisti. Secondo la stima di Confesercenti sono 90 mila tra hotel, bar, B&B e negozi che hanno chiuso dall’inizio dell’anno.

Inoltre sono 600 mila le imprese che sono a rischio, se nei prossimi mesi non si dovesse tornare ad una situazione meno di crisi per quanto riguarda il settore, con il coronavirus che ha portato molti cittadini a rimanere nelle proprie case, producendo meno indotto per le aziende che lavorano in città. Oltre 500 mila quelle che potrebbero tagliare dei posti di lavoro, a tempo indeterminato e determinato.

Si tratta del 7% di attività legate al commercio e turismo che ha dichiarato fallimento dall’inizio della crisi da coronavirus.