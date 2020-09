Coronavirus nel mondo oggi 11 settembre, aumento dei casi in Europa

Sono in aumento i casi da coronavirus nel mondo, con 28 milioni di casi positivi e 913 mila morti. Negli Stati Uniti si sono quasi raggiunti i 200 mila morti, mentre in India continuano a salire i casi.

I casi salgono anche in Europa, con la Spagna che fa segnare 554 mila casi positivi, mentre nel Regno Unito sono 358 mila contagiati dall’inizio della pandemia. In Francia sono 353 mila ed in Italia 283 mila, come confermato dal bollettino di ieri.