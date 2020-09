Patenti nautiche “facili” a Napoli, coinvolti anche Koulibaly, Callejon e Ghoulam

Le indagini sulle patenti nautiche “facili” a Napoli hanno portato a otlre 600 segnalazioni di persone che avrebbero ottenuto le licenze senza effettuare alcun esame. Tra queste persone ci sarebbero anche tre calciatori noti del Napoli: Koulibaly, Ghoulam e Callejon, che ora potrebbero perdere le licenze.

La Procura di napoli ha emesso 31 avvisi di garanzia nei confronti di personale della Motorizzazione e di dirigenti delle scuole guida, che avrebbero messo in piedi un meccanismo di corruzione per poter dare le patenti nautiche senza l’effettuazione degli esami abilitanti. La vicenda ha destato molto scalpore a Napoli, per il coinvolgimento di personalità note.