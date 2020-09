Roma, diversi istituti scolastici senza le mascherine per la partenza delle lezioni

Sono iniziate le prime segnalazioni di istituti scolastici per la mancanza di mascherine, con alcuni presidi di Roma che stanno invitando le famiglie a munire gli alunni di almeno 2 mascherine. Questa la comunicazione che è avvenuto in diverse scuole del Lazio, a causa della mancanza di mascherine, che sono obbligatorie per entrare nell’edificio scolastico e per gli spostamenti all’interno della scuola, ma anche qualora non ci fosse la distanza di sicurezza tra i banchi.

Il commissario Arcuri ha più volte spiegato come ci saranno 11 milioni di mascherine al giorno per le scuole, da consegnare in maniera gratuita. “Abbiamo distribuito 41 milioni e lunedì ne arriveranno altri 77 milioni”, ha dichiarato il commissario straordinario.

Molte scuole a Roma però continuano a lamentarsi della mancanza di mascherine, come il liceo scientifico Newton, nella zona dell’Esquilino. Anche molte scuole della periferia della città si sono lamentate del mancato arrivo dei dispositivi di protezione.