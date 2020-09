Salvini contestato a Torre del Greco: urla e lanci di pomodori

Il leader della Lega, Matteo Salvini, è stato contestato a Torre del Greco, dove si trovava per le elezioni Regionali del 20-21 settembre. Il comizio di Salvini doveva avvenire nella zona di via Roma, con la strada che è stata chiusa al traffico, ma dopo soli 5 minuti sono iniziate le proteste, con fischi e lanci di pomodori. A quel punto Salvini è stato costretto ad interrompere il tour elettorale, che lo avrebbe portato nelle aree del mercato della città, ma si è subito recato in un’altra zona dove erano presenti degli attivisti locali della Lega.

Un corteo di persone aveva iniziato a muoversi per seguire Salvini nel suo passaggio in centro, da piazza Santa Croce. Subito è arrivato il commento del leader della Lega: “Incivili”, con la vicenda che è diventata subito virale sui social network.