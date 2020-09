Scuola, il 50% del personale scolastico ha effettuato i test: 13 mila positivi

Sono 13 mila le persone risultate positive al coronavirus dopo che sono stati effettuati i test al personale scolastico, circa il 2,6% del totale, cioè 500 mila persone. Ora si procederà con l’isolamento di queste persone, che non potranno iniziare l’anno scolastico e che dovranno essere sostituiti.

“Se i 13 mila docenti potenziali positivi non rientreranno nelle scuole, non diventeranno dei focolai e non faranno circolare il virus”, ha dichiarato Domenico Arcuri, commissario straordinario. Secondo i dati resi noti dal TG1 è la Lombardia la regione dove si sono effettuati più test, con la copertura del 70% del personale scolastico, mentre all’ultimo posto c’è la Sardegna con il 5% dei docenti che si sono messi a disposizione per il test sierologico.