Coronavirus, il presidente della Consob, Paolo Savona, positivo

Il presidente della Consob, Paolo Savona, è risultato positivo al coronavirus. Sarebbe asintomatico ed in quarantena nella sua abitazione, per effettuare smart working. “Sto bene, sono asintomatico. Avevo già fatto il sierologico, ma ho fatto il tampone per precauzione”, ha dichiarato Savona sulla notizia del suo contagio.

Ora gli uffici della Consob sono stati chiusi, anche per consentire la sanificazione, come da protocollo anti-Covid. Gli uffici chiuderanno per una settimana, fino alla giornata di venerdì. Ne ha dato conferma la stessa Consob con una nota: “Le sedi di Roma e Milano resteranno chiuse da lunedì prossimo a venerdì 18”.