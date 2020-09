Coronavirus nel mondo oggi 12 settembre, aumento dei casi in America Latina ed Europa

I casi da coronavirus sono in aumento per quanto riguarda l’America Latina e l’Europa, mentre negli Stati Uniti sono saliti a 6,6 milioni di contagiati, con 197 mila morti. In Brasile sono 130 mila morti dall’inizio dell’epidemia, con il Peru che ha superato i 700 mila casi positivi, come la Colombia. In Messico sono stati raggiunti i 70 mila morti.

La Spagna fa segnare 576 mila positivi, con meno di 30 mila morti dall’inizio dell’epidemia. Aumento dei casi in Francia, che supera il Regno Unito con 363 mila contagiati, mentre in Italia sono 284 mila, come da bollettino di ieri.