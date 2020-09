F1, pole di Hamilton al Mugello. Quinto posto per Leclerc

Lewis Hamilton ha ottenuto la pole position nel Gran Premio della Toscana, al Mugello, davanti a Valteri Bottas e Max Verstappen. La Ferrari si riscatta con Leclerc, che riesce ad ottenere la quinta posizione, anche grazie ad una bandiera gialla nell’ultimo tentativo, che gli ha permesso di passare avanti a 2-3 piloti con il vantaggio di avere un giro libero.

Male Vettel, che non è riuscito a entrare nella Q3, come anche Norris, che è finito 11esimo dietro il suo compagno di squadra Sainz. Albon su Red Bull è riuscito a rimanere vicino a Verstappen in quarta posizione.

La gara di domani partirà alle ore 15,10 e sarà in diretta su Sky Sport Uno e Tv8.