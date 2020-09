Milano, fortissima esplosione di un appartamento: almeno sei feriti

Una fortissima esplosione ha colpito un appartamento in piazzale Libia, nella zona di Milano Sud, questa mattina intorno alle 7. Il botto è stato sentito a distanza di chilometri, con i vigili del fuoco che sono già sul posto per le operazioni di soccorso. Ancora non è chiaro cosa abbia provocato l’esplosione.

Secondo le prime stime l’esplosione sarebbe avvenuta al piano terra, ma avrebbe coinvolto anche i piani superiori. Uno degli inquilini è stato estratto vivo ma con ustioni gravi e risulta tra i feriti.