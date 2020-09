Salvini: “Il No di Giorgetti? Non siamo una caserma”

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla decisione di Giorgetti di votare “No” al referendum. Secondo il leader del Carroccio non è uno strappo all’interno del partito, dopo le giornate difficile con le contestazioni a Torre del Greco e l’inchiesta su Lombardia Film Commission che vede tre commercialisti vicini alla Lega indagati.

“Se qualcuno la pensa in maniera diversa non mi offendo. Il referendum è trionfo della democrazia, la Lega non è una caserma, a differenza di altri movimenti. Abbiamo votato “Sì” perché si può lavorare anche con meno parlamentari”, queste le parole di Salvini.