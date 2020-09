AstraZeneca riprende i test in Gran Bretagna per il vaccino da Covid-19

AstraZeneca ha ripreso i test in Gran Bretagna per quanto riguarda il vaccino da coronavirus, messo a punto dall’Università di Oxford. La sperimentazione sui volontari era stata interrotta la scorsa settimana, dopo una grave “reazione avversa” in una delle persone che si era iniettata il vaccino, la quale aveva sviluppato una “mielite”.

Il vaccino di AstraZeneca è quello che l’Unione Europea ha prenotato con milioni di dosi, da destinare anche all’Italia. Lo stop alla sperimentazione per capire cosa sia successo con il volontario che ha avuto l’effetto collaterale farà allungare i tempi per l’uscita commerciale del vaccino.