Cesare Battisti sarà trasferito

L’ex terrorista Cesare Battisti verrà trasferito al carcere di Rossano,

in provincia di Cosenza, da quello di Oristano dove si trova ora. Verrà

trasferito in un carcere destinato ai condannati per fatti legati al

terrorismo, cosa che la difesa voleva evitare, a causa dei maggiori

controlli ed un regime più duro. Nei giorni scorsi Battisti aveva

effettuato anche lo sciopero della fame, per chiedere un regime

detentivo più moderato, da scontare a Roma o Milano.

“Il carcere di Rossano è irraggiungibile da familiari e difensori, come

è noto al ministero”, ha dichiarato il suo legale, Davide Steccanella.

Cesare Battisti ha scontato la condanna a sei mesi di isolamento diurno,

ora può accedere ad un regime meno duro, da passare però in un carcere

destinato a terroristi ed ad alta sicurezza