Inchiesta fondi Lega, spunta fiduciaria panamense in Svizzera

L’indagine che ha coinvolto la Lega negli ultimi giorni, quella legata alla Lombardia Film Commission, ha avuto un altro passaggio, con la scoperta di una fiduciaria panamense in Svizzera. L’inchiesta indaga sul passaggio di 800 mila euro, incassati dalla vendita di un immobile alla Lombardia Film Commission.

Smentita la registrazione cena tra la Lega ed i commercialisti

Dalla Lega smentiscono ci sia stata una cena alla quale avrebbero partecipato Salvini e Calderoli. Dalla Procura si smentisce quanto era emerso su alcuni giornali, secondo cui ci sarebbero state delle registrazioni della cena. Il procuratore di Milano, Francesco Greco, fa sapere che non c’è nessuna registrazione: “In relazione ad alcuni articoli su quotidiani, riguardanti un incontro nel quale avrebbero preso parte dei parlamentari, la procura di Milano precisa che in quell’incontro non erano presenti registrazioni attive”.