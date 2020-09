Usa, continuano gli incendi in California: 31 vittime. Ora c’è anche il problema del fumo

Vanno avanti gli incendi in California, con la costa ovest che è stata distrutta in alcune zone dagli incendi, provocando 31 vittime finora. Ora spaventa anche il fumo che esce dalle zone distrutte, che mette a rischio la salute di milioni di persone che vivono in quella zona.

Le vittime potrebbero aumentare, con tre Stati coinvolti: California, Washington e Oregon. La situazione peggiore sembra essere ad Oregon, con un funzionario che ha dichiarato di prepararsi ad un disastro di massa per le vittime che ci saranno.

Sono tre settimane che gli incendi vanno avanti, con molte foto che sono state condivise sui social di tutto il mondo, con il cielo rosso a causa degli incendi.

In California ci sono 28 roghi attivi, che per ora hanno bruciato 11 mila chilometri quadrati di terra. Numerosi i mezzi dei vigili del fuoco impegnati, con 16 mila persone che sono al lavoro per domare gli incendi. Previsto anche l’arrivo del presidente Trump in California, per fare il punto.