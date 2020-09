Arezzo, alunno di 16 anni cade: è grave

Un alunno di 16 anni ha avuto un grave incidente nel primo giorno di scuola durante la ricreazione a Sansepolcro, in provincia di Arezzo. Lo studente è caduto da un lucernario sul tetto, attiguo all’istituto scolastico che frequenta. Soccorso con l’elicottero è stato portato in codice arancione all’ospedale di Careggi a Firenze. Secondo quanto riportato ha avuto diversi traumi e fratture, inoltre c’è ancora da capire come mai si trovasse lì.

L’incidente è avvenuto intorno alle 10.30, mentre il giovane si trovava su una terrazza dell’istituto professionale Buitoni, che solitamente viene utilizzata durante la ricreazione. Il lucernario non avrebbe retto il peso, facendo cadere lo studente da un’altezza di circa sei metri.