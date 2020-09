Berlusconi dimesso dal San Raffaele

Silvio Berlusconi sarà dimesso oggi dal San Raffaele alle 11.30, come è stato comunicato dall’azienda ospedaliera, dopo essere stato ricoverato dieci giorni fa in seguito alla positività da coronavirus. Il leader di Forza Italia resterà in isolamento nella sua residenza di Arcore, finché non avrà un secondo tampone negativo.

Ne aveva già dato comunicazione il suo medico, Alberto Zangrillo, durante la trasmissione “L’aria che tira” su La7, anticipando le dimissioni dell’ex premeir. “Berlusconi ha dato grandi soddisfazioni ed ha dimostrato che seguendo le regole precise riusciremo ad aver ragione del virus”, queste le parole di Zangrillo.