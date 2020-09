Coronavirus nel mondo oggi 14 settembre, salgono i casi in Europa

I casi da coronavirus in tutto il mondo sono in salita, con la Spagna che ha superato alcuni Paesi del Sud America, come Argentina e Cile. Gli Stati Uniti hanno raggiunto i 6,7 milioni di contagiati, mentre in Brasile sono 4,3 milioni con 131 mila vittime.

Aumento dei casi anche in Francia, che ha 381 mila casi positivi, mentre il Regno Unito 368 mila e l’Italia 287 mila, come comunicato dal bollettino di ieri.