La Cina ha schedato esponenti politici e funzionari dal 2006. Presenti Renzi e Veltroni

Secondo quanto riportato da “Il Foglio”, un’azienda cinese ha schedato migliaia di informazioni riguardanti cittadini stranieri di diversi Paesi, compresa l’Italia. L’azienda è laa Zhenhua Data, che ha ottenuto un archivio su milioni di cittadini stranieri, un database da 2 milioni e 444 mila nomi con relativi profili. Questi dati sono stati sottratti all’azienda ed inviati ad una società di intelligence australiana, che ha poi contattato diversi giornali internazionali.

Per quanto riguarda la sezione italiana, analizzata da “Il Foglio”, compaiono anche nomi di politici, da Matteo Renzi a Walter Veltroni, come anche degli industriali come Ferrero. Inoltre sono presnti ufficiali dell’esercito ed altre migliaia di persone che sono indagate o condannate, in legami con la criminalità organizzata. Per alcuni profili ci sono anche informazioni legati ai parenti più stretti.

La società è stata fondata nel 2018 ed ha sede a Shenzhen, la città dove hanno sede i colossi tecnologici cinesi. Le informazioni raccolte sono disponibili in rete e vengono cercare attraverso algoritmi che vanno a cercarle negli articoli di giornale e sui social network. Non è chiaro il rapporto della società con il governo di Pechino.