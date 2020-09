Navalny, due laboratori europei in Francia e Svezia confermano avvelenamento

La notizia è stata comunicata questa mattina dal portavoce del Bundestag, Steffen Seibert, che ha spiegato come i campioni di sangue prelevati dal corpo di Alexei Navalny siano stati inviato ad altri laboratori in Europa. Due laboratori in Francia e Svezia hanno confermato l’avvelenamento con un agente neurotossico di tipo Novichok.

“Rinnoviamo l’appello alla Russia per i chiarimenti sull’accaduto”, questa la posizione della Germania, che ha ricoverato a Berlino l’attivista russo da alcuni giorni.