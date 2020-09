Oggi il ritorno a scuola, molte città però rimarranno indietro

Oggi è previsto il ritorno in aula per milioni di studenti, dopo mesi di chiusura delle scuole, come era previsto dal Governo. Secondo il ministero dell’Istruzione sono 5,6 milioni gli alunni che torneranno in aula, ma potrebbero essere di meno, visto che molte città e regioni hanno rinviato la partenza. Le regioni che hanno rinviato al 24 settembre sono già conteggiate nei milioni previsti per il rientro, ma per esempio nel Lazio, una Regione che oggi riapre le scuole, il 30% degli edifici scolastici rimarrà chiuso. Sono circa 200 mila gli studenti nel Lazio che rimarranno a casa, mentre a La Spezia tutta la città ha chiuso le scuole dopo la crescita dei contagi ed anche in Sicilia mezzo milione di studenti non si recherà a scuola.

Alla fine di settembre è prevista anche una manifestazione degli studenti, che verrà effettuata in varie città.