Oms: “No al saluto col gomito: non fa rispettare la distanza di sicurezza”

L’Organizzazione mondiale della Sanità è intervenuta in merito al saluto col gomito, che ha sostituito la stretta di mano dall’inizio della pandemia. Il direttore dell’Oms, Adhanom Ghebreyesus, aveva però cercato di disincentivare questa misura già da alcuni mesi, spiegando che non si poteva mantenere la distanza di sicurezza per non venire contagiati dal Covid-19.

Ora l’Oms prende una posizione ufficiale con il direttore che ha postato sui social network un post di Diana Ortega: “Meglio evitare di toccarsi con i gomiti, perché non fa rispettare il metro di distanza dagli altri. Meglio portarsi una mano sul cuore”.