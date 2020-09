Coronavirus nel mondo oggi 15 settembre, aumento dei casi in America Latina e Europa

I casi da coronavirus nel mondo sono quasi 29 milioni e mezzo dall’inizio della pandemia, con 932 mila morti. Gli Stati Uniti restano il paese più colpito, con 200 mila morti e 6,7 milioni di contagiati. In India sono quasi 5 milioni le persone contagiate, con 80 mila morti. Sono 132 mila le vittime in Brasile, mentre in Peru e Colombia sono aumentati i casi oltre 700 mila casi.

La Spagna ha quasi raggiunto i 600 mila casi positivi, con 29 mila morti, mentre la Francia ha 387 mila casi con 30 mila vittime. In Regno Unito sono 371 mila contagiati, mentre in Italia 288 mila, come da bollettino di ieri.